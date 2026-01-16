A Milano sarà dedicata un’aiuola a Ornella Vanoni, l’annuncio di Fabio Fazio

- Advertisement -

Un'aiuola a Milano dedicata a Ornella Vanoni. Il desiderio dell'artista, espresso in passato, sta per diventare realtà. Ad annunciarlo è Fabio Fazio con un video pubblicato sui suoi canali social, anticipando una delle sorprese dello speciale 'Ornella senza fine', in onda domenica 18 gennaio in prima serata su Nove. Nel video, girato durante una pausa dalle prove dello spettacolo, Fazio spiega l'iniziativa. “Eccoci qua in una delle pause delle prove di 'Ornella senza fine' ma voglio anticiparvi una cosa che accadrà poi domenica," dichiara il conduttore. "E devo dire grazie, ma grazie proprio con tutto il cuore, per l'impegno e la velocità, al Sindaco di Milano Beppe Sala e all'Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, che ringrazio di cuore, perché riusciremo a esaudire il desiderio che Ornella aveva manifestato proprio qui e cioè che le venisse intitolata un'aiuola nella sua Milano".

Un omaggio a cui la stessa Vanoni teneva in modo particolare, come sottolinea Fazio. “Lei teneva molto a questa aiuola," prosegue il conduttore. "Non vi dico dov'è, ma è in un posto perfetto di cui sono sicuro Ornella sarebbe orgogliosa e quindi domenica sera scoprirete anche dove sarà questa aiuola che verrà dedicata a Ornella con tanto di iscrizione".

