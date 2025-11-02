Accoltellamento sul treno, 10 feriti a Huntingdon: nove sono gravi. Escluso terrorismo

(Adnkronos) – Accoltellamento di massa nel tardo pomeriggio di ieri a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nel Cambridgeshire, Regno Unito. La polizia ha confermato che sono 10 i feriti, nove dei quali ricoverati in pericolo di vita. Gli investigatori hanno intanto dichiarato che due cittadini britannici sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio, aggiungendo che l'attacco non è stato di tipo "terroristico". Gli uomini in custodia sono "un uomo di 32 anni, cittadino britannico di colore, e un uomo di 35 anni, cittadino britannico di origine caraibica", ha detto ai giornalisti il sovrintendente della polizia dei trasporti britannica John Loveless. "A questo punto, non c'è nulla che faccia pensare che si tratti di un incidente terroristico". "Stiamo conducendo indagini urgenti per stabilire cosa sia successo e potrebbe volerci del tempo prima di poter confermare ulteriori dettagli", aveva dichiarato in mattinata Chris Casey, sovrintendente capo della British Transport Police (BTP). Intanto, un testimone oculare ha raccontato alla Bbc di aver visto un uomo con un braccio insanguinato correre giù da una carrozza urlando "hanno un coltello", mentre un altro testimone ha spiegato che la polizia ha colpito un uomo con il taser. L'attacco sarebbe iniziato 10 minuti dopo che il treno aveva lasciato Peterborough, il convoglio è poi stato fermato ad Huntingdon dove sono intervenuti gli agenti e i soccorritori. Alcuni passeggeri avrebbero cercato di nascondersi nei bagni per sfuggire all'aggressione prima che il treno fosse fermato. Un testimone, riferisce 'The Times', ha parlato di un uomo con un grosso coltello e di "sangue ovunque". "Alcune persone si sono nascoste ne bagni per sfuggire all'attacco" mentre altre sono state "calpestate da altre persone che cercavano di fuggire", ha raccontato subito dopo i fatti. "Il terribile" attacco "è profondamente preoccupante. I miei pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite e i miei ringraziamenti vanno ai servizi di emergenza per la loro risposta", le parole del premier britannico Keir Starmer ieri sera sull'accoltellamento. Il sindaco di Cambridgeshire e Peterborough, Paul Bristow, ha parlato in un post su X "di scene orribili" che gli sono state riferite dai testimoni. Re Carlo III si è detto "assolutamente inorridito e scioccato" dall'aggressione. "Mia moglie (la regina Camilla) ed io siamo assolutamente inorriditi e scioccati da questo terribile attacco con coltello – ha scritto il sovrano su X – Siamo profondamente vicini a tutte le persone colpite e ai loro cari". "Sconcerto per il grave accoltellamento sul treno nel Cambridgeshire. Vicinanza alle persone ferite, alle loro famiglie e al popolo britannico", scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)