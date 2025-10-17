Adnkronos QeA: l’approccio realmente sostenibile della mobilità nell’era della transizione

(Adnkronos) – Trasporto ferroviario, trasporto via mare e automotive: la sfida per il settore riguarda tutti i comparti, sia per le persone sia per le merci. Dall'innovazione tecnologica ai nuovi mercati, dalle regole alle diverse opzioni di sviluppo, se ne è parlato nel corso del panel 'Mobilità, un approccio realmente sostenibile', nell'ambito dell'incontro 'Sostenibilità al bivio. Green deal sotto attacco e strategie da ripensare', organizzato da Adnkronos QeA a Palazzo dell'Informazione a Roma.

"https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/10/SERVIZIOCHIUSO_ADNQeA2.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)