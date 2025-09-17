giovedì 18 Settembre 2025
10.1 C
Rome
Top News

Agricoltura: Giordano e Del Giudice, “Il modello Campania nasce dal confronto. Cambiamento solo se condiviso”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – «Parlare di agricoltura significa parlare di ecosistemi, e per questo fin dall'inizio ci è sembrato fondamentale costruire un percorso che coinvolgesse tutti gli attori della filiera». Così Alex Giordano e Teresa Del Giudice hanno presentato a Campania Mater, in corso al Palazzo Reale di Napoli, il volume dedicato al "Modello Campania", frutto di un lavoro di ricerca e di confronto che ha messo insieme Istituzioni, imprese, accademia e territori. "https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/09/Caputo_Giordano_DelGiudice.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved