giovedì 2 Ottobre 2025
16.5 C
Rome
Top News

Ai: Bertolotti (Sky Italia), ‘connettività non è più elemento accessorio’

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "La connettività oggi non è più un elemento accessorio: è come l’energia, deve essere data per definizione. Dieci anni fa ci si chiedeva come accedere, oggi si dà per scontato che tutto sia interconnesso in maniera istantanea. L’utente non si chiede più come fare, ma pretende che i servizi funzionino sempre e ovunque". Lo ha dichiarato Massimo Bertolotti, head of engineering and innovation di Sky Italia, intervenendo oggi a Milano al convegno 'Reti di telecomunicazioni e reti locali: quali sviluppi dell'Ai', organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Milano nell’ambito della Milano digital week.  "Non può esistere che un utente resti disconnesso per giorni: non sarebbe un servizio di telecomunicazione. E' un concetto fondamentale in questa trasformazione, perché l’elemento centrale resta sempre il cliente, che paga per un servizio", ha aggiunto. Bertolotti ha quindi rimarcato il ruolo cruciale dei dati: "Sono fondamentali e devono essere raccolti in modo etico. Senza dati è impossibile offrire i servizi che la collettività richiede. La capacità di fornire informazioni istantanee diventa la chiave per rispondere alle esigenze degli utenti". 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved