mercoledì 8 Ottobre 2025
Rome
Al corteo di Milano fotomontaggio choc con Meloni vestita da gerarca nazista

Redazione
(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni vestita da gerarca nazista, accanto a Hitler. È il fotomontaggio apparso in un cartello apparso al corteo milanese per Gaza. "Criminale e intollerabile aggressione militare alla Flotilla. Meloni corresponsabile" è scritto sul manifesto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

