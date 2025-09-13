sabato 13 Settembre 2025
Al via la missione della ‘Global Sumud Flotilla’, salpate da Augusta le 18 barche italiane dirette a Gaza

Redazione

(Adnkronos) – Partita oggi, sabato 13 settembre, la Global Sumud Flotilla. Le 18 imbarcazioni italiane della missione umanitaria hanno lasciato una a una il porto di Augusta, nel Siracusano, alla volta di Gaza per rompere il blocco di Israele e consegnare aiuti alla popolazione civile della Striscia sotto assedio.  A bordo circa 150 persone. In mare si riuniranno con le sei imbarcazioni provenienti dalla Grecia, con sessanta persone a bordo, e le dieci barche provenienti dalla Tunisia, per un totale di circa 600 persone.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

