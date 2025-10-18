(Adnkronos) – Durante la diretta speciale dell'Adnkronos da Comolake 2025, Alan Baratz, presidente e amministratore delegato di D-Wave Systems, annuncia un investimento da 10 milioni di euro per portare in Italia la potenza del calcolo quantistico.
Alan Baratz (D-Wave): “10 milioni per portare il calcolo quantistico in Italia”
