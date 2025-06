Alcaraz, ‘beffa’ tasse dopo Roland Garros: Spagna si prende 46% del montepremi

(Adnkronos) –

Le tasse si mettono tra Carlos Alcaraz e il ricco montepremi del Roland Garros 2025. Il tennista spagnolo ha vinto la finale dello Slam parigino battendo Jannik Sinner in una partita epica da oltre cinque ore, conquistando la fetta maggiore dei premi messi in palio dal torneo. Grazie al successo di Parigi, il secondo consecutivo, Alcaraz ha infatti guadagnato oltre due milioni e 500mila euro, 2.550.000 per l'esattezza. Ma, come detto, tra lui e il maxi montepremi ci si è messo lo Stato spagnolo. Secondo quanto spiegato dalla piattaforma specializzata TaxDown infatti, il tennista numero due del mondo dovrà pagare l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che ammonta, escludendo le tasse deducibili, a circa 1.181.936 euro. Quindi il Tesoro spagnolo tratterrà il 46% di quanto intascato da Alcaraz a Parigi. Questo, secondo quanto spiega Aitor Fernandez, consulenze proprio di TaxDown, è dovuto alla combinazione dell'imposta sul reddito statale e regionale, in quanto esiste una fascia per ciascuna di esse, e questo "può far sì che più del 45% del denaro finisca nelle mani del Tesoro". "In generale", spiega Fernandez, "quando parliamo di queste cifre per le vittorie sportive, di solito pensiamo solo alla cifra lorda, ma ciò che è veramente rilevante è quanto finisce nelle tasche dell'atleta". Jannik Sinner invece, grazie alla finale raggiunta al Roland Garros 2025 si è garantito un'ampia fetta del montepremi. L'azzurro ha infatti guadagnato oltre un milione e duecentomila euro (1.275.000). Ecco l'elenco dei premi messi in palio dallo Slam parigino:

Primo turno: 78.000

Secondo turno: 117.000

Terzo turno: 168.000

Ottavi: 265.000

Quarti: 440.000

Semifinale: 690.000

Finalista: 1.275.000

Vincitore: 2.550.000