Alcaraz non si allena a Tokyo dopo l’infortunio, rischio forfait?

Ansia per Carlos Alcaraz. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il tennista iberico, nuovo numero uno del mondo dopo aver battuto Jannik Sinner nella finale degli Us Open, non si è allenato oggi, venerdì 26 settembre, a Tokyo. Alla base del forfait c'è l'infortunio alla caviglia rimediato nel primo turno dell'Atp 500 giapponese contro Baez. Nel corso del match contro l'argentino infatti, Alcaraz si è accasciato a terra dolorante per un problema alla caviglia, sul punteggio di 2-2 nel primo set. Carlos ha iniziato a zoppicare e poi ha fatto tremare i suoi tifosi per qualche secondo, portandosi le mani al volto. Dopo essersi seduto in campo si è rimesso in piedi per raggiungere la panchina, dove sono intervenuti i membri dello staff per la fasciatura durante il medical time out. Alla fine Alcaraz è riuscito a finire la partita e vincere in due set con il punteggio di 6-4, 6-2, passando così il turno. La sua presenza però negli ottavi di finale contro il belga Zizou Bergs è da considerarsi in dubbio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)