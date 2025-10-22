cityfood
cityeventi
mercoledì 22 Ottobre 2025
Top News

Alessandria, 27enne trovato morto in via De Amicis è stato ucciso: ipotesi assassino conosciuto online

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
Si indaga per omicidio sulla morte del ragazzo di 27 anni, di origine peruviana, trovato senza vita in un appartamento di via De Amicis ad Alessandria, nel quartiere Cristo.  Gli elementi raccolti dalla scientifica sul posto, insieme alle prime osservazioni del medico legale e del pubblico ministero – riferiscono i carabinieri in una nota – sono stati successivamente confermati dagli esiti dell’esame autoptico, che ha accertato una causa di morte riconducibile a un’azione violenta. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. Gli inquirenti stanno indagando a tutto campo per ricostruire le frequentazioni nelle ultime ore di vita della vittima. Tra le ipotesi investigative al vaglio, anche quella di un incontro con una persona conosciuta su piattaforme online. Tuttavia, al momento, nessuna pista può essere esclusa. I carabinieri della compagnia di Alessandria, coordinati dalla procura della Repubblica, stanno approfondendo ogni elemento utile, inclusa – tra le varie ipotesi – quella di una possibile rapina, anche in relazione ad altri fatti con caratteristiche analoghe avvenuti in Piemonte, Liguria e Lombardia. La procura e i carabinieri invitano "chiunque disponga di informazioni utili a rivolgersi agli organi investigativi, garantendo la massima riservatezza sulle segnalazioni". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap