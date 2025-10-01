Alex Honnold, la nuova impresa: scalerà il grattacielo Taipei 101

(Adnkronos) – Il celebre scalatore Alex Honnold, protagonista del documentario premio Oscar 'Free Solo', tenterà di scalare il Taipei 101, uno dei grattacieli più alti al mondo, in diretta streaming globale su Netflix. Lo speciale, intitolato 'Skyscraper Live', sarà trasmesso nel 2026 e seguirà Honnold mentre affronta la salita in stile “free solo”, ovvero senza corde né protezioni. E anche per questo promette di essere uno dei momenti televisivi più spettacolari del 2026. Il Taipei 101, con i suoi 508 metri e 101 piani, è l’edificio più alto di Taiwan e l’undicesimo al mondo. L’impresa sarà prodotta da Plimsoll Productions, già nota per aver documentato le imprese di Honnold in serie come The Devil’s Climb e Arctic Ascent With Alex Honnold per Disney+ e National Geographic. Secondo Brandon Riegg, vicepresidente dei contenuti non-fiction e sportivi di Netflix, “guardare Alex Honnold scalare il Taipei 101 sarà uno spettacolo adrenalinico da cui sarà impossibile distogliere lo sguardo. Tutti ne parleranno mentre accade”. A quanto riferisce 'Variety', la produzione ha già avuto una spettacolare anteprima: Honnold è stato avvistato a Taipei per una scalata di prova, documentata da TVBS News. Durante l’ascesa, ha interagito con gli impiegati al lavoro nell’edificio attraverso le finestre, trasformando il centro della città in un teatro urbano con centinaia di persone in strada con gli occhi rivolti in alto. Lo show sarà diretto da Joe DeMaio, con Al Berman come showrunner. Tra i produttori esecutivi figurano lo stesso Honnold, Grant Mansfield, James Smith, Alan Eyres e Jonathan Retseck. Oltre a essere uno dei climber più famosi al mondo, Honnold è autore, podcaster e fondatore della Honnold Foundation, che promuove l’energia solare nelle comunità svantaggiate. Tra le sue imprese più celebri figurano la scalata di El Capitan, Half Dome e la “Triple Crown” di Yosemite, tutte completate in solitaria. Con 'Skyscraper Live', Netflix conferma gli investimenti sugli eventi dal vivo, dopo il successo di eventi come l'incontro di pugilato tra Jake Paul e Mike Tyson e il NFL Christmas Day, con la diretta di alcune partite della National Football League giocate il giorno di Natale. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)