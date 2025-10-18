sabato 18 Ottobre 2025
Almasri, Corte penale internazionale: “L’Italia con mancato arresto non ha ottemperato ai suoi obblighi”

Redazione
(Adnkronos) – Sul caso del mancato "arresto e consegna" del generale libico Almasri, "l'Italia non ha ottemperato agli obblighi internazionali assunti". Lo ha stabilito la Corte Penale Internazionale che ha tuttavia deciso che "rinvia la sua decisione" in merito a un eventuale deferimento del nostro Paese "all'Assemblea degli Stati membri o al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".  Nel documento della Camera preliminare I della Corte, si "invita l'Italia a fornire entro il 31 ottobre informazioni su eventuali procedimenti interni rilevanti per il presente caso e un'indicazione dell'impatto che tali procedimenti potrebbero avere sulla futura cooperazione dell'Italia con la Corte nell'esecuzione delle richieste di cooperazione per l'arresto e la consegna di indagati".  
