Amici, gli ospiti e le anticipazioni di oggi domenica 19 ottobre

(Adnkronos) – Oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 14 su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Amici', il talent show condotto da Maria De Filippi. Una puntata ricca di ospiti, sfide e musica. Prosegue il percorso per i 18 allievi della scuola canto: Penelope, Plasma, Riccardo e Valentina (Prof Zerbi). Michele e Michelle (Prof Cuccarini). Flavia, Frasa, Gard e Opi (Prof Pettinelli). Ballo: Emiliano, Maria Rosaria e Tommaso (Prof Celentano). Alessio (Prof Emanuel Lo). Alex, Anna, Matilde e Pierpaolo (Prof Peparini). In studio a presentare il brano ‘Tutto tranne questo’ singolo estratto dall’album ‘Antologia della vita e della morte’ (uscito venerdì 17 ottobre per Warner Music Italy), Irama il cantautore multiplatino con oltre 2,5 miliardi di streaming che ricopre anche il ruolo di giudice nella gara di canto. A giudicare la gara di ballo, la ballerina e coreografa Anbeta Toromani. Sul palco di Amici la cantautrice Chiamamifaro che si esibisce con il suo nuovo brano ‘Foglie’, uscito venerdì 10 ottobre per Sony Music Italy. 2 le sfide previste: Opi per il canto e Alex nel ballo. Rispettivamente giudicate dal produttore discografico Carlo Di Francesco e dalla ballerina di danze latino americane Francesca Tocca.

