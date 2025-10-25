cityfood
cityeventi
lunedì 27 Ottobre 2025
Top News

Amministratore di sostegno per Sgarbi, il 28 ottobre l’udienza

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – “Martedì 28 ottobre alle 15 in qualità di legale della mia assistita Evelina Sgarbi sarò presente alla udienza che stabilirà se il Professor Vittorio Sgarbi è in grado in modo autonomo, libero e consapevole di gestire la sua persona e i suoi interessi, o se invece è preferibile nel suo esclusivo interesse che venga affiancato finché ce ne sarà bisogno da un amministratore di sostegno, figura terza rispetto al cerchio tragico che ha mal consigliato Vittorio negli ultimi mesi”. Lo dichiara in una nota l’avvocato Lorenzo Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap