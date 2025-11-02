cityfood
cityeventi
martedì 4 Novembre 2025
Top News

Ancora droni sul Belgio, nuovo avvistamento su base militare di Kleine Brogel

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Un drone è stato avvistato sulla base aerea di Kleine Brogel in Belgio nella tarda serata di ieri per la seconda volta in meno di 24 ore. Lo hanno riferito i media locali. L'avvistamento avviene appena un giorno dopo che diversi droni erano stati avvistati sulla stessa base aerea, ha annunciato il ministro della Difesa belga Theo Francken. Dopo il secondo incidente, un elicottero della polizia si è lanciato all'inseguimento ma non è riuscito a intercettare il drone, ha riferito il quotidiano belga VTM Nieuws. Sebbene non sia stato confermato ufficialmente, si ritiene che la base aerea ospiti armi nucleari statunitensi nell'ambito degli accordi di condivisione nucleare della Nato. La base dovrebbe anche ospitare i caccia F-35 a partire dal 2027.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap