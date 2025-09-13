Ascolti tv 12 settembre, ‘La ruota della fortuna’ prevale su ‘Affari Tuoi’

(Adnkronos) – Ieri la prima delle due serate dei Tim Music Awards, trasmessa su rai1 (stasera la seconda puntata) è stata la trasmissione più seguita del prime time, con 2.279.000 spettatori e il 18.5% di share. Al secondo posto, 'Tradimento' su Canale5, con 2.101.000 spettatori con uno share del 15.7%. Terzo piazzamento per 'Quarto Grado' su Rete4, con 999.000 spettatori e l'8.6% di share. A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: 'Chicago Fire' su Italia1 (801.000 spettatori, share 5.6%), 'Propaganda Live' su La7 (723.000 spettatori, share 6.2%), 'Cia – Un uomo nel mirino' su Rai2 (589.000 spettatori, share 3.9%), 'Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo' su Tv8 (441.000 spettatori, share 3.1%), 'Il Giaguaro Mi Guarda Storto' sul Nove (414.000 spettatori, share 2.7%), 'Kabul' su Rai3 (413.000 spettatori, share 2.6%).

In access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale5, con 4.289.000 spettatori e il 24.7% di share, ha prevalso su 'Affari Tuoi', visto su Rai1 da 3.657.000 spettatori con il 21.1% di share. Vittoria di Rai1, invece, nel preserale con 'Reazione a Catena – L’Intesa Vincente' (2.350.000 spettatori, share 23.6%) e 'Reazione a Catena' (3.510.000 spettatori, share 26.6%), mentre su Canale5 'Avanti il Primo' ha ottenuto 1.241.000 spettatori e il 14% di share e 'Avanti un Altro' 1.880.000 spettatori e il 16.1% di share. Nella sfida dei Tg delle 20, il Tg1 è leader con 3.820.000 spettatori e il 24.8% di share, seguito dal Tg5 (3.234.000 spettatori, share 20.7%) e dal TgLa7 (1.150.000 spettatori, share 7.4%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)