giovedì 9 Ottobre 2025
4.5 C
Rome
Ascolti tv 8 ottobre, ‘Affari tuoi’ con il 24.5% sorpassa ‘La Ruota della Fortuna’

Redazione
(Adnkronos) – 'Affari Tuoi' vince e sorpassa 'La ruota della fortuna'. Gli ascolti di ieri, mercoledì 8 ottobre, hanno visto 'Affari tuoi', condotto da Stefano De Martino, su Rai1 conquistare l'Access Prime Time con 5.092.000 spettatori e il 24.5% di share, seguito da 'La Ruota della Fortuna', condotto da Gerry Scotti, su Canale 5 che totalizza 5.035.000 telespettatori pari al 24.2%.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

