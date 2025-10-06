lunedì 6 Ottobre 2025
Ascolti tv domenica 5 ottobre, testa a testa tra Gerry Scotti e Stefano De Martino

Redazione

(Adnkronos) –
Stefano De Martino tallona Gerry Scotti negli ascolti tv di domenica 5 ottobre. Nell'access prime time si è infatti registrato un testa a testa tra 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5, con 4.765.000 spettatori e il 24.7% di share, e 'Affari Tuoi' su Rai1, con 4.715.000 spettatori e il 24.5%. E' la prima volta, dall'inizio della nuova stagione tv, che il game di Rai1 si avvicina così tanto a quello di Canale 5.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

