Ascolti tv, ‘Makari’ torna su Rai1 e vince la serata con il 19,6%

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il debutto della nuova stagione di 'Makari', la quarta, vista da 3.015.000 telespettatori (share del 19,6%). Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'La Notte nel Cuore' che ha totalizzato 2.247.000 telespettatori e uno share del 15,3%. Terzo posto per il Nove con 'Che Tempo Che Fa', visto da 1.477.000 telespettatori pari al 7,7% di share.

Fuori dal podio su Italia1 il programma 'Le Iene' è stato seguito da 1.141.000 telespettatori pari al 9,4% mentre su Tv8 la Formula 1 è stata vista da 422.000 telespettatori (2,6% di share) e il Gran Premio, in onda dalle 22,38 alle 00,14, ha ottenuto 869.000 telespettatori e il 6,6%. Su Rai3 'Presadiretta' ha interessato 776.000 telespettatori (4,3% di share) mentre su Retequattro 'Fuori dal Coro' ha realizzato 607.000 telespettatori e il 4,7%. Su Rai2 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' ha realizzato 512.000 telespettatori (2,8% di share) e sulla stessa rete 'N.C.I.S. Origins' ha conquistato 392.000 telespettatori e il 2% di share. Su La7 'Il caso Spotlight' ha raggiunto 260.000 telespettatori e l’1,5% di share. Nell'access prime time l'eccezionale incursione di Fiorello su Rai1 che ha presentato 'La Pennicanza', al via da oggi alle 13,45 su Radio2, con il minishow 'Cinque Minuti senza Bruno Vespa – La Pennicanza' ha totalizzato il 22,4% di share con 4.192.000 telespettatori. Sempre su Rai1 'Affari Tuoi' con De Martino – che domenica 12 ottobre aveva ottenuto 4.888.000 telespettatori e il 24,4% di share – ieri è stato visto da 4.553.000 spettatori (22,9%). Ad aggiudicarsi l'access però è ancora una volta 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 con il 24,8% di share e 4.921.000 telespettatori.

