Ascolti tv, Tu si que vales batte Ballando con le stelle

(Adnkronos) –

'Tu Si Que Vales', in onda ieri su Canale 5, è stato il programma più visto del prime time

, con 3.933.000 spettatori e il 26.8% di share. Al secondo posto, 'Ballando con le Stelle' su Rai1 (in onda fino all'1.33 mentre lo show di Canale 5 ha chiuso alle 00.12) ha intrattenuto 3.092.000 spettatori con il 25.7% di share. Anche nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi, dalle 21.30 alle 00.11 circa, 'Tú Sí Que Vales' ha avuto la meglio con 3.937.000 spettatori e il 26.8% di share contro 3.591.000 spettatori e il 24.45% di share dello show di Rai1. Terzo piazzamento della prima serata per 'In Altre Parole' su La7, che nella prima parte ha raccolto 1.172.000 spettatori e il 6.7% di share e nella seconda 554.000 spettatori con il 4% di share. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'L’era glaciale 2 – Il disgelo' su Italia1 (639.000 spettatori, share 3.8%), 'Omicidi a Mystery Island' su Rai2 (542.000 spettatori, share 3.2%), 'Accordi & Disaccordi' sul Nove (435.000 spettatori, share 2.9%), 'Sapiens – Un Solo Pianeta' su Rai3 (422.000 spettatori, share 2.8%), '4 Ristoranti' su Tv8 (263.000 spettatori, share 1.6%), 'Stolen' su Rete4 (281.000 spettatori, share 1.7%). In access prime time, 'La Ruota della Fortuna' (4.403.000 spettatori, share 25.1%) ha avuto la meglio su 'Affari Tuoi' (4.181.000 spettatori con il 23.9% di share). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)