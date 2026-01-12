Ascolti tv, vince il ‘Milionario’ su Canale 5 al 18%. E ‘Prima di noi’ su Rai1 arriva al 14%

- Advertisement -

(Adnkronos) – 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo' su Canale 5 vince il prime time domenicale con 2.285.000 spettatori e il 18% di share, battendo per un soffio Rai1 che con la fiction 'Prima di noi' ha raggiunto 2.257.000 spettatori e il 14% di share. Terzo gradino del podio per l'informazione di Rai3 che con 'Report' ha interessato 1.341.000 spettatori (7,6% di share) seguito a ruota da 'Le Iene' su Italia 1, che ha catturato l'attenzione di 1.286.000 spettatori, registrando il 10,9% di share. Seguono: Rete 4 con 'Fuori dal Coro' (714.000 spettatori, 5,7% share); Rai2 con 'Il principe di Roma' (625.000 spettatori, 3,3% share); Tv8 con 'Quel piccolo grande miracolo di Natale' (524.000 spettatori, 3% share); La7 con 'Entrapment' (442.000 spettatori, 2,5% share); Nove con 'Che Tempo Che Fa – Best Of' (371.000 spettatori, 3,2% share). Testa a testa in access prime time dove i due game show di punta hanno registrato numeri quasi identici. Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna' ha appassionato 5.033.000 spettatori con il 25.2% di share mentre 'Affari Tuoi' su Rai 1 ha tenuto incollati allo schermo 5.007.000 spettatori, con una share del 24,9%.

