Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, chi era l’autista morto

(Adnkronos) – Una domenica di sport si è trasformata in tragedia per Raffaele Marianella, autista 65enne originario di Roma ma residente a Firenze, morto durante l'aggressione al pullman dei tifosi del Pistoia Basket. L'uomo è stato colpito al collo da un grosso sasso lanciato contro il mezzo al termine del match di Serie A2 contro la Sebastiani Rieti. Secondo una prima ricostruzione, Marianella si trovava a bordo del pullman come secondo autista quando, poco dopo la fine della partita vinta dal Pistoia Basket, il mezzo è stato preso di mira da una violenta sassaiola. Forse un mattone ha infranto un vetro e colpito Marianella alla gola, recidendogli la carotide. L'uomo è morto poco dopo: resta da chiarire se il decesso sia stato provocato dal trauma o da un infarto. Sarà l'autopsia a determinare le cause precise. Raffaele Marianella aveva una lunga carriera nel trasporto passeggeri e, dopo decenni passati alla guida, era prossimo alla pensione. Da pochi mesi lavorava per la Jimmy Travel, azienda con sede all'Osmannoro, nella Piana fiorentina, che da tempo collabora con i tifosi del Pistoia Basket per le trasferte. Le autorità indagano sull'accaduto e sull’identità degli assalitori. La notizia ha scosso profondamente le due città e il mondo del basket italiano, rimettendo al centro il tema della violenza negli stadi e, purtroppo, anche fuori.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)