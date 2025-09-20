sabato 20 Settembre 2025
Atp 250 Chengdu, Musetti batte Prizmic e vola ai quarti

(Adnkronos) – Buona la prima a Chengdu per Lorenzo Musetti. Oggi, sabato 20 settembre, l'azzurro ha battuto negli ottavi dell'Atp 250 cinese il croato Dino Prizmic, assicurandosi il pass per i quarti. Per il numero 9 del ranking Atp, vittoria in tre set con il punteggio di 7-5 3-6 6-2 contro l'attuale numero 121 della classifica mondiale. Dopo un primo parziale lottato, Lorenzo ha ceduto nel secondo, venendo fuori nel terzo in tutta la sua classe e archiviando la pratica. Nel prossimo turno, ad attenderlo ci sarà ora Nikoloz Basilashvili, l'avversario che lo ha eliminato nel primo turno pochi mesi fa a Wimbledon. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

