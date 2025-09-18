giovedì 18 Settembre 2025
10.1 C
Rome
Top News

Atp Hangzhou, Berrettini subito fuori. Sonego avanza al Chengdu Open

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Matteo Berrettini lascia subito l'Atp 250 di Hangzhou, in Cina. L'azzurro, n. 57 del mondo, ha ceduto in due set al ceco Dalibor Svrcina, n. 99, che passa il turno con un doppio 6-3 in medo di un'ora e mezzo di gioco.   Lorenzo Sonego stacca il pass per gli ottavi di finale del 'Chengdu Open' (Atp 250 – cemento – montepremi 1.190.210 dollari), in corso nel capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina. L'azzurro, n. 44 del mondo, ha battuto in tre set e in rimonta l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 72, con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 in poco più di due ore e dieci minuti di gioco  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved