Attacco sinagoga Manchester, re Carlo visita luogo attentato

Re Carlo si è recato a Manchester per rendere omaggio alle vittime dell'attacco avvenuto davanti alla sinagoga locale nel giorno dello Yom Kippur. Accolto dal rabbino Daniel Walker al suo arrivo alla sinagoga della congregazione ebraica di Heaton Park, il re ha visitato il luogo dell'attentato in cui hanno perso la vita due persone, Melvin Cravitz e Adrian Daulby, oltre all'aggressore. Davanti alla sinagoga ci sono ancora fiori e messaggi lasciati dalle persone che hanno voluto rendere omaggio alle vittime. Daulby è stato ucciso inavvertitamente dalla polizia britannica intervenuta per fermare l'attentatore armato di coltello, Jihad al Shamie, che aveva giurato fedeltà al cosiddetto Stato Islamico (Isis). Si è trattato del primo impegno ufficiale di re Carlo dopo la decisione del principe Andrea di rinunciare ai suoi titoli in seguito alle accuse di abusi sessuali su Virginia Giuffre. Il principe nega fermamente le accuse.

