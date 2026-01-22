cityfood
giovedì 22 Gennaio 2026
Australian Open, Djokovic batte Maestrelli e vola al terzo turno

Djokovic vola al terzo turno degli Australian Open. Il tennista serbo ha battuto oggi, giovedì 22 gennaio, Francesco Maestrelli nel secondo turno di Melbourne imponendosi in tre set con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 in due ore e 16 minuti. Finisce quindi il sogno dell'azzurro, all'esordio nello Slam australiano, che era riusciro a battere il francese Terence Atmane al debutto. Nel prossimo turno Djokovic affronterà il vincente di Van de Zandschlup-Shang. Nella mattinata italiana toccherà poi a Jannik Sinner, in campo contro l'australiano Duckworth.  
