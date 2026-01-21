Australian Open, Musetti vince il derby con Sonego. Darderi batte Baez

- Advertisement -

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti vince il derby azzurro contro Lorenzo Sonego e vola al terzo turno degli Australian Open 2026. Oggi, giovedì 22 gennaio, il tennista toscano ha superato il torinese, amico e compagno di doppio, in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 in due ore e 49 minuti di gioco in una partita estremamente tirata, decisa da un break per set e da una sequenza di controbreak nel terzo parziale. Nel prossimo turno Musetti se la vedrà con il vincente della sfida tra Machac e Tsitsipas.

Passa il turno anche Luciano Darderi, che ha battuto l'argentino Sebastian Baez. L'azzurro si è imposto in quattro set 6-3, 1-6, 6-4, 6-3 in due ore e 29 di gioco. Nel prossimo turno Darderi troverà il russo Karen Khachanov, che ha superato a sua volta l'americano Basavareddy in tre set. Nella mattinata italiana toccherà poi a Jannik Sinner, in campo contro l'australiano Duckworth.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)