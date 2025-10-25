cityfood
cityeventi
sabato 25 Ottobre 2025
Top News

Auto si ribalta e finisce contro B&B a Roma, 5 feriti

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Incidente questa notte alle 5 in Via Tuscolana a Roma. Un'auto è uscita di strada, all'altezza del civico 728, e si è ribaltata andando a finire sull'ingresso di un B&B distruggendolo in parte e bloccando il passaggio alle persone all'interno. Sul posto i vigili del fuoco, che appena arrivati hanno estratto cinque persone dall'autovettura, trasportate poi in codice rosso in ospedale.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap