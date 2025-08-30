sabato 30 Agosto 2025
13.4 C
Rome
Top News

Ballando con le stelle 2025, Carlucci svela le prime coppie in pista

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Il tennista Fabio Fognini sarà affiancato da Giada Lini, la cantante Marcella Bella farà coppia con Chiquito e la conduttrice Francesca Fialdini sarà la 'dama' di Giovanni Pernice. Sono i primi abbinamenti di 'Ballando Con Le Stelle' svelati poco fa sui social dalla capitana della trasmissione Milly Carlucci.  La nuova stagione del programma, che quest'anno vedrà Paolo Belli nel ruolo di ballerino sostituito da Massimiliano Rosolino in quello di 'assistente' al fianco della Carlucci, prenderà il via il prossimo sabato 27 settembre in prima serata su Rai1. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Redazione
Author: Redazione

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved