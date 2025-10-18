sabato 18 Ottobre 2025
18.1 C
Rome
Top News

Ballando con le stelle, lo ‘schiaffo’ di Lucarelli e Marcella Bella risponde

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "Dici sempre le stesse cose…". Marcella Bella bacchetta Selvaggia Lucarelli e i ruoli quasi si ribaltano nella terza puntata di Ballando con le stelle. "Vedrai gli schiaffi che do stasera", dice la giurata rivolgendosi a Milly Carlucci, che nota l'acconciatura 'particolare' della giornalista. E lo 'schiaffo' a Marcella Bella, in effetti, dopo l'esibizione arriva: "Era tutto un po' moscio, sembrava un sacrificio del tuo corpo agli dei pagani". La concorrente però non si limita a incassare. "Selvaggia, stai ripetendo sempre le stesse cose…", la risposta lapidaria. Lucarelli si prende l'ultima parola: "Tu non aspetti mai il finale…", dice prima di completare il giudizio: "Sei l'unica che sta sorprendendo. La personalità viene fuori, sei imprevedibile e per questo ti darò sempre 1 o 2 punti in più". 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap