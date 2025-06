Benigni da Vespa: “L’Europa è l’unico sogno che ci resta, togliamo il veto!”

(Adnkronos) – Roberto Benigni si definisce "europeista estremista", ospite di Bruno Vespa, nella prima intervista che il premio Oscar concede al giornalista e conduttore di 'Cinque Minuti' nella puntata in onda questa sera su Rai1, in occasione dell'uscita, il 17 giugno, del suo libro "Il sogno" edito da Einaudi. Ed il sogno è appunto l'Europa ma un'Europa senza veti. "L'Europa veramente la più grande costruzione democratica degli ultimi 2000 anni che è stata fatta sulla terra veramente. Io sono un europeista estremista, ho un grande amore per l'Europa. È l'unico sogno che abbiamo per noi per me, per Vespa, per i suoi figli, per i suoi nipoti, per le nostre generazioni", dice Benigni dopo avere iniziato l'intervista strofinando il suo naso contro quello di Vespa, in una sorta di bacio all'eschimese per mostrare a tutti che questa 'prima volta' non è generata "dall'intelligenza artificiale". Per Benigni, però, "ci sono due Europe, una buona e una cattiva, diciamo, dottor Jeckill e mr Hyde, una sana e una meno sana. C'è l'Europa del Parlamento, quella della Commissione, che lavora per tutti gli europei, per tutti noi, per i nostri interessi, dove si vota. E poi c'è l'altra Europa, quella che gli esperti chiamano l'Europa intergovernativa, quella diciamo dove il Consiglio europeo, il Consiglio dei Ministri, dove siedono i capi dei governi europei. E lì, ossignore, prima di prendere una decisione, c'è l'unanimità, c'è il veto". "Basta Cipro", interviene Vespa. "Eh – prosegue Benigni – ma quanti abitanti ha Cipro? Un milione e tre, un milione e quattro, rispetto quasi a 500 milioni. Eppure blocca tutto. Ma leviamo il veto, leviamo l'unanimità. Ma quante cose potrebbe fare l'Europa! Sarebbe il sogno. Abbiamo la responsabilità anche della pace, perché l'Europa è nata sulla pace. E infatti ha fatto 80 anni di pace. Noi abbiamo vissuto il periodo di pace in Europa più lungo dai tempi della guerra di Troia. Lo sa? Non è mai esistito in Europa". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)