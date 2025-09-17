giovedì 18 Settembre 2025
Berlingerio (Reg.Puglia): “Tante domande per i nuovi bandi”

Redazione

(Adnkronos) – La Puglia è una regione "che vuole crescere" e lo confermano "le tante domande per i nuovi bandi" destinate "sia dalle micro e piccole imprese per l'innovazione, sia delle piccole e medie imprese e le grandi imprese sulla ricerca – sviluppo e sugli investimenti produttivi". Lo ha detto Gianna Elisa Berlingerio, direttora del dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia, a margine del seminario intitolato "Sviluppo economico: opportunità, risultati e prospettive future", organizzato nell'ambito della Fiera del Levante a Bari. La dirigente ha spiegato che "i tanti imprenditori che oggi investono in Puglia rappresentano una dimostrazione del fatto che questo territorio ha degli elementi in sé di resilienza". "https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/09/GIANNAELISABERLINGERIO.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

