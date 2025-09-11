giovedì 11 Settembre 2025
Berrettini, il ritorno in campo è ufficiale: “Ci vediamo a Hangzhou”

(Adnkronos) – Dopo il forfait agli Us Open 2025, conclusi con il trionfo di Carlos Alcaraz, e la sconfitta subita a Wimbledon, Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo. Il tennista romano, numero 58 del ranking Atp, parteciperà al torneo Atp 250 di Hangzhou, in programma dal 17 al 23 settembre sul cemento cinese.  L'annuncio è arrivato con un video pubblicato su Instagram, in cui Berrettini si mostra durante gli ultimi allenamenti con un messaggio chiaro: "Preparazione finale, ci vediamo a Hangzhou".    Il tennista romano non ha preso parte agli Us Open, disputati a New York dal 24 agosto al 7 settembre, e non gioca un match dalla sconfitta al primo turno di Wimbledon. Quello di Hangzhou sarà il ritorno in campo dopo una stagione difficile, che lo ha visto costretto, a causa degli infortuni subiti, a saltare cinque tornei consecutivi: Gstaad, Kitzbuehel, Toronto, Cincinnati e appunto gli Us Open. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

