cityfood
cityeventi
sabato 25 Ottobre 2025
Top News

Berrettini vince ancora a Vienna, Norrie battuto e quarti raggiunti

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini vola ai quarti di finale di Vienna. Il tennista azzurro, numero 59 del mondo, ha battuto oggi, giovedì 23 ottobre, per la terza volta consecutiva in carriera il britannico Cameron Norrie, numero 35 Atp, nel secondo turno del torneo Atp di Vienna.  L'azzurro si è imposto dopo una maratona di 3 ore e 16 minuti in tre set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-7 (9-11), 6-4 e ai quarti di finale affronterà l'australiano Alex De Minaur.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap