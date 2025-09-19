venerdì 19 Settembre 2025
Bjk Cup, cuore Paolini: batte Svitolina e pareggia i conti con Ucraina. Decisivo il doppio

(Adnkronos) – Sarà il doppio a decidere chi andrà in finale di Billie Jean King Cup 2025 tra le campionesse in carica dell'Italia e l'Ucraina. Oggi, venerdì 19 settembre, dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto con Marta Kostyuk, che si era imposta con il punteggio di 6-2, 6-3, ci ha pensato Jasmine Paolini, numero 8 del mondo, a riportare il punteggio in parità sull'1-1 superando in rimonta Elina Svitolina, numero 13 del ranking Wta,in tre set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 in due ore e 27 minuti.  Nel doppio le azzurre schiereranno le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

