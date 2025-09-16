martedì 16 Settembre 2025
23.8 C
Rome
Blitz proPal all’Università di Pisa, docente finisce al pronto soccorso

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
Un gruppo di studenti filopalestinesi ha fatto irruzione oggi, martedì 16 settembre, in un'aula dell'Università di Pisa, interrompendo una lezione del Dipartimento di Scienze Politiche, tenuta dal professor Rino Casella, docente associato di Diritto Pubblico Comparato. Il fatto è accaduto questa mattina verso le 12.30. Il gruppo, composto da circa quindici persone, ha occupato l’aula. Sul canale Instagram del collettivo pisano 'Studenti per la Palestina', il docente è stato definito “sionista”, e sono state pubblicate foto e video dell’azione. Secondo quanto riferito, Casella avrebbe tentato di opporsi all’ingresso degli attivisti, ma senza successo. Il Professore si è, poi, recato al pronto soccorso per alcune contusioni, riportate nel tentativo di fermare l’irruzione e successivamente ha sporto denuncia presso la questura. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

