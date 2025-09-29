Box office, Una battaglia dopo l’altra vince il weekend e supera il milione di euro

(Adnkronos) – 'Una battaglia dopo l’altra' debutta nelle sale italiane superando il milione di euro in quattro giorni. È il nuovo film di Paul Thomas Anderson, interpretato da Leonardo DiCaprio e Sean Penn, a prendersi la vetta del box office nel weekend 25-28 settembre: disponibile su 478 schermi, porta a casa 1.069.334 euro con una media di 2.237 euro. Il lavoro precedente del regista, 'Licorice Pizza' (che non poteva contare su un cast stellare come in questa occasione), esordì con 436.923 euro per un totale finale di 1.531.566 euro. L’incasso complessivo del weekend è stato di 5.163.893 euro con 745.577 spettatori, in crescita rispetto al precedente fine settimana e allo stesso periodo dell’anno scorso. Il podio è completato da due titoli 'anomali'. Al secondo posto troviamo 'La casa delle bambole di Gabby', versione cinematografica della serie per l’infanzia, con 736.276 euro e una media di 1.907 euro in 386 sale. Terza posizione per 'Ag4in', il film evento dedicato al quarto scudetto del Napoli, che tra l’altro segna il ritorno della Filmauro di Aurelio De Laurentiis: grazie al biglietto superiore ai 10 euro, l’incasso raggiunge i 619.212 euro con una media di 3.944 euro per 157 schermi. 'La voce di Hind Rajab', che ricostruisce la tragica storia della bambina uccisa nel gennaio 2024 dall’esercito israeliano, esordisce al quarto posto. Sulla scia della forte attenzione registrata alla Mostra del Cinema di Venezia (in cui ha vinto il Gran Premio della Giuria) e soprattutto delle manifestazioni contro il genocidio palestinese, il film è stato lanciato con numeri da blockbuster (442 sale) raccogliendo 425.188 euro e una media di 1.008 euro (431.343 euro considerando le anteprime). L’altra new entry della top, in sesta posizione, è la commedia italiana 'Esprimi un desiderio', con Max Angioni e Diego Abatantuono, che registra 315.533 euro (con le anteprime diventano 317.659 euro). Il resto della classifica è occupato da titoli già in sfruttamento. 'The Conjuring – Il rito finale' è quinto con 327.520 euro e supera i 9 milioni totali (9.068.200 euro). Settima posizione per 'Material Love' con 204.754 euro e un totale di 2.482.016, seguito da 'Duse' con 194.310 euro e un totale di 584.312 euro, 'The Life of Chuck' con 188.412 euro e un totale di 545.055 euro. Chiude la top ten l’anime 'Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba' con 181.703 euro e un totale di 4.242.554 euro. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)