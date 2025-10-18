cityfood
Brunella Bruno (Consiglio di Stato): “L’AI nella giustizia rafforza la decisione umana”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Nel suo intervento a Comolake 2025, la consigliera di Stato Brunella Bruno spiega come la giustizia amministrativa italiana stia introducendo l'intelligenza artificiale nel pieno rispetto del principio dell'uomo al centro. 
"https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/10/brunella_bruno.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

