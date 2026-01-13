‘Buen camino’ sorpassa ‘Quo vado?’, è il film italiano con il maggior incasso di sempre

- Advertisement -

(Adnkronos) – Un nuovo record per Checco Zalone. 'Buen Camino', la sua ultima commedia diretta da Gennaro Nunziante, è ufficiale il film italiano con il maggiore incasso di sempre nella storia del box office italiano. In sole tre settimane di programmazione, la pellicola ha raggiunto un incasso complessivo di 65.689.125 euro , con 8.157.202 spettatori. Il film sorpassa così il precedente primato, detenuto dallo stesso Zalone con 'Quo Vado?', che nel 2016 si era fermato a 65.365.736 euro. Nella classifica generale delle maggiori incassi in Italia, 'Buen Camino' si posiziona ora al secondo posto assoluto, preceduto soltanto dal kolossal 'Avatar' (68,6 milioni di euro). Distribuito da Medusa Film, che lo coproduce con Indiana Production in collaborazione con MZL, il film ha consolidato il ruolo del duo Zalone-Nunziante nel panorama cinematografico nazionale, confermandosi un fenomeno in grado di attrarre un pubblico trasversale e di formare l'intero mercato. Il successo è stato costruito giorno dopo giorno, segnando una serie di primati fin dal suo debutto nelle sale: esordio record a Natale (il 25 dicembre il film incassa 5.671.922 euro realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di 'Natale a New York' del 2006); quota di mercato senza precedenti (con una quota del 78,8%, 'Buen Camino' traina l’intero mercato cinematografico italiano sopra i 7 milioni di euro complessivi nella giornata di Natale, un livello che non si raggiungeva dal 2011); Santo Stefano da record (il 26 dicembre il film sfiora gli 8 milioni di euro portando il totale dei primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni e segnando uno dei migliori risultati di sempre per il giorno di Santo Stefano, davanti anche a titoli internazionali come Avatar – Fuoco e Cenere). E ancora: miglior apertura natalizia di sempre (nel primo weekend di programmazione, “Buen Camino” totalizza quasi 27 milioni di euro in quattro giorni, stabilendo la miglior apertura natalizia mai registrata in Italia); capodanno da protagonista assoluto (il primo gennaio il film incassa oltre 5 milioni di euro, portando il totale a più di 41 milioni e superando i 5 milioni di spettatori. Si tratta del terzo migliore incasso di sempre per un film nel primo giorno dell’anno, preceduto solo da Tolo Tolo e Quo Vado?, entrambi con Checco Zalone). Nella seconda settimana di programmazione, il film supera i 53 milioni di euro e sorpassa i precedenti successi di Zalone (Sole a Catinelle e Tolo Tolo) diventando il terzo film con il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano, dopo Avatar e Quo Vado?. In meno di 20 giorni di programmazione supera i 65 milioni di euro complessivi e diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano battendo il record di “Quo Vado?”. "Buen Camino" è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli. È una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e Netflix, realizzata da Indiana Production (una società Vuelta).

