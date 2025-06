Buffon, messaggio a Spalletti: “Hai affrontato la sfida con passione e responsabilità”

(Adnkronos) – "Caro Luciano, ho scelto di aspettare qualche giorno per evitare di scrivere a caldo, ma ci tenevo a ringraziarti pubblicamente e personalmente per il tuo lavoro in questi anni alla guida della Nazionale. Hai affrontato questa sfida con passione, competenza e grande senso di responsabilità, in un momento delicato per il calcio italiano. Senza mai perdere di vista la tua visione e l’umanità che ti ha da sempre accompagnato". Sono le parole affidate ai social da Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, per salutare l'ex ct dell'Italia Luciano Spalletti. "Abbiamo condiviso – ha continuato Buffon – momenti belli e altri più difficili, ma sempre con il massimo rispetto e la consapevolezza di essere al servizio di una missione che va oltre il campo, e una maglia che rappresenta la nostra Italia. Un grande in bocca al lupo per il tuo futuro, umano e professionale". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)