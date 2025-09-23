martedì 23 Settembre 2025
Cagliari, 80enne travolto e ucciso sulle strisce: arrestata 28enne

Redazione

(Adnkronos) – Un 80enne è morto travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Quartu, nella Città metropolitana di Cagliari. Alla guida dell’auto una 28enne che ora è accusata di omicidio stradale. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte in via Salieri, all’altezza dell’incrocio con via Strauss. L’impatto è stato violento e l’uomo, di origine iraniana, è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Brotzu. Poco dopo l’anziano è morto e i carabinieri hanno denunciato la 28enne per omicidio stradale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

