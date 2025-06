Cagliari, morto in ospedale 61enne accoltellato dalla moglie

(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta il 61enne accoltellato più volte dalla moglie in casa di Maracalagonis, nel Cagliaritano. Nella notte tra venerdì e sabato la donna lo aveva colpito con un coltello da cucina su addome, schiena, braccia e gambe. L’uomo era riuscito a richiamare l’attenzione dei vicini che avevano dato l’allarme. Mentre il 118 si occupava di soccorrere l’uomo in gravissime condizioni, i carabinieri avevano trovato la donna in casa. Era stata trasportata al reparto di Psichiatria del Santissima Trinità, dove si trova ancora ed era già in cura da tempo. Per lei era scattato l’arresto per tentato omicidio, ma il 61enne non ce l’ha fatta e ora si aggrava anche la posizione. I carabinieri stanno indagando per scoprire eventuali precedenti violenze familiari nella casa di Maracalagonis. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)