Caldo anomalo fino a 34°, poi brusco cambio meteo con piogge e nubifragi: ecco la data

(Adnkronos) – Un weekend di piena estate, poi il ribaltone meteo da lunedì 22 settembre con il passaggio dal caldo anomalo alla pioggia – da Milano a Roma, da Napoli in giù – e l'ingresso dell'autunno con un brusco passaggio stagionale, a dir poco puntuale e preciso. Lunedì 22 settembre alle 20:19 ci sarà l’Equinozio d’Autunno e inizierà subito una fase di maltempo. I prossimi giorni saranno ancora caratterizzati da sole e temperature elevate, con la possibilità di sfruttare ancora un weekend in spiaggia. Poi, però, si cambia. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, evidenzia che l'ultima settimana dell'estate sarà caratterizzata da massime fino a 34°C e sole splendente mentre da lunedì, proprio in concomitanza del primo giorno d’autunno (quest’anno il 22 settembre), arriverà subito un sensibile peggioramento che aprirà le porte a successive perturbazioni. Nel dettaglio, le prossime ore saranno caratterizzate da alta pressione nordafricana che porterà condizioni soleggiate ovunque. Le temperature massime sono destinate a salire entro venerdì fino a 34°C diffusi in Sicilia, 33°C a Firenze e Terni, 32°C a Benevento, Caserta, Lucca, Napoli, Oristano, Pistoia e Prato. Ci saranno 31°C a Roma, ma anche Sondrio e Trento.

Il picco del caldo settembrino sarà raggiunto nel weekend con un’anomalia (uno scarto rispetto alla media del periodo) di circa 8°C. Tutta l’Europa centro-occidentale sarà un 'forno settembrino' con addirittura 12°C in più del “normale” tra Austria e Repubblica Ceca. Il picco del caldo italiano nel weekend sarà caratterizzato da 34 gradi diffusi tra Toscana ed Umbria, 33°C in Campania, Sicilia, Sardegna poi troveremo diffusi valori intorno ai 30°C ed oltre anche in Pianura Padana e in Trentino Alto Adige: non è un quadro normale, evidenzia ilmeteo.it, in questo periodo dell’anno dovremmo avere massime di 24°C al Nord, 26°C al Centro e 28-29°C al meridione e Isole Maggiori. Sarà dunque una “fiammata settembrina di 4 giorni”: da lunedì tutto cambierà, puntuale con l’Equinozio arriverà una perturbazione dalla Spagna, dalla Francia e dalla Svizzera. Dal pomeriggio di lunedì non sono esclusi forti fenomeni al Nord-Ovest, anche nubifragi, poi tra martedì e giovedì i rovesci e i temporali colpiranno a macchia di leopardo gran parte del nostro Paese con un calo delle temperature anche di 10°C.

NEL DETTAGLIO



Giovedì 18. Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: tutto sole e caldo.

Venerdì 19. Al Nord: sole prevalente, caldo gradevole. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo.

Sabato 20. Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo.

TENDENZA: ultime ore dell’anticiclone con tanto sole e clima estivo; peggiora fortemente da lunedì 22 ad iniziare dal Nord e dal centro tirrenico. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)