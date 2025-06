Caldo estremo e afa, Scipione l’Africano conquista tutta l’Italia

(Adnkronos) – L’anticiclone Scipione l’Africano conquista tutta l’Italia e porta un ulteriore aumento delle temperature fino a domenica. Il caldo sarà dunque africano anzi, inizialmente farà più caldo a Roma che a Tunisi! Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che le temperature saliranno di 1°C al giorno e raggiungeranno 37°C a Firenze, 38°C a Terni, Oristano, Siracusa, Foggia e Ragusa, con picchi di 39°C nell’agrigentino e addirittura 42°C nelle zone più interne e remote della Sardegna pianeggiante. Dal punto di vista dello stato del cielo e dei fenomeni attesi, possiamo solo segnalare qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi occidentali tra giovedì e venerdì; sabato l’instabilità aumenterà e ci sarà qualche rovescio in più sulle Dolomiti sempre nelle ore più calde della giornata, mentre domenica potrebbe esserci una novità. Il 15 giugno, domenica, ecco a sorpresa dei temporali anche in Pianura Padana dal tardo pomeriggio e un successivo ingresso di aria un po’ meno calda dalla Porta della Bora: con questa novità le temperature calerebbero in modo sostanziale ad iniziare dal Nord-Est durante la prossima settimana. Lunedì 16, infatti, i modelli meteo indicano per il Centro-Nord 32-34°C contro i 35-39°C precedenti; al Sud, di contro, resisteranno ancora 40°C all’ombra specie in Sicilia, ma anche qui la canicola avrà le ore contate. Da martedì rientreremo ovunque in una normalità climatica del periodo con caldo sì, ma accettabile. Una normalità che, però, finirà subito entro il Solstizio d’Estate con l’arrivo della seconda ondata di calore del 2025: è presto per parlarne, intanto prepariamoci a vivere in diretta la prima onda torrida o afosa da Nord a Sud. NEL DETTAGLIO



Giovedì 12. Al Nord: sole e sempre più caldo. Al Centro: caldo intenso e tanto sole. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Venerdì 13. Al Nord: sole e sempre più caldo. Al Centro: caldo intenso e tanto sole. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Sabato 14. Al Nord: caldo intenso e tanto sole; qualche temporale sulle Alpi. Al Centro: caldo intenso e tanto sole. Al Sud: caldo intenso e tanto sole.

TENDENZA: ulteriore aumento termico con caldo insopportabile, ma arrivano dei temporali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)