Capodanno, bimbo 7 anni perde parte dito indice mano a causa di un petardo

(Adnkronos) – Un ragazzino di 7 anni ha perso il pezzo finale del dito indice della mano a causa di un petardo. E' accaduto nella notte di Capodanno a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il piccolo è stato ricoverato al Policlinico di Bari per il trattamento di chirurgia plastica.

