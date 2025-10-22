Casa, il piano del governo: prezzi calmierati per giovani coppie

(Adnkronos) – Il governo guidato da Giorgia Meloni "sta lavorando, e ringrazio per questo il vicepresidente Matteo Salvini, ad un importante piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie, per aiutarle a compiere quel primo passo fondamentale anche per la costruzione di una famiglia. La questione della casa è per noi un tema fondamentale, che tocca direttamente la questione dell’equità sociale, intersecando molti settori". Così la premier, intervenendo in Senato per le sue comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2025. "Per questo – ricorda – abbiamo accolto con favore nella revisione di medio termine della politica di coesione proposta dal vicepresidente Fitto, che la casa sia una delle cinque nuove priorità finanziabili. La Commissione presenterà il Piano d’azione per l’edilizia abitativa accessibile, previsto entro metà dicembre 2025, la cui proposta attendiamo con molto interesse" "Sarà essenziale che il Consiglio europeo fornisca orientamenti e indichi come offrire un valore aggiunto tangibile, ovviamente nel rispetto delle prerogative degli Stati membri ancora una volta e delle competenze nazionali", spiega sul tema casa. Per Meloni, "la maggioranza degli italiani, sempre più maggioranza, riconosce il lavoro serio, la buonafede e i risultati. E finché quella maggioranza sarà dalla nostra parte, noi andremo avanti con la testa alta e lo sguardo fiero, consapevoli della grande Nazione che rappresentiamo, in Italia e all’estero, perché sempre più italiani possano essere fieri di noi e, soprattutto, orgogliosi di essere italiani", ha detto ancora la premier.

