Cecchi Paone a La volta buona: “L’Isola dei famosi? Ho partecipato per dimagrire gratis”

Alessandro Cecchi Paone si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ospite oggi, martedì 10 giugno, a La volta buona, il giornalista ha commentato la polemica scoppiata nel 2001 che lo ha visto bersaglio di critiche: inizialmente si era scagliato contro i reality show per poi decidere di parteciparvi. Tutto è cominciato quando all’epoca, nel 2001, il Grande Fratello aveva vinto il Telegatto come migliore trasmissione di costume e cultura. Il giornalista, che ha curato numerosi programmi di divulgazione scientifico-culturale, aveva protestato in maniera polemica. Ma nel 2018 poi decise di partecipare prima al Grande Fratello e poi all’Isola dei Famosi. A Caterina Balivo oggi spiega il suo dietrofront: "Beh, c’è da dire che sono diventato fighissimo dato che ho perso 15 chili". "Vabbè non ti mancano i soldi per andare dai medici", lo incalza Caterina Balivo. "Appunto, invece lì mi hanno pagato: dimagrisco e lo faccio gratis", aggiunge, scoppiando in una fragorosa risata. La seconda partecipazione all’Isola dei Famosi invece risale al 2023, quando Cecchi Paone aveva preso parte al programma in coppia con Simone Antolini, l’allora compagno e oggi suo marito, che però ha dovuto abbandonare l'Isola nel corso dell’edizione a causa di alcuni problemi di salute. Il giornalista ha deciso di seguirlo, lasciando così Honduras. "La televisione è la mia vita, ma non lo sarà mai al pari della mia vita vera", dice a La volta buona. E spiega: "Simone stava molto male, all’Isola si soffre. Chi è magro si sente davvero molto debole". Inoltre, confida che Simone soffriva per la lontananza dalla figlia Melissa, che all'epoca aveva 8 anni. "Mi sono detto 'perdo i soldi, perdo tutto, io esco, non posso lasciarlo da solo", ricorda Cecchi Paone. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)