martedì 21 Ottobre 2025
Champions League, media: “Circa 180 tifosi del Napoli fermati a Eindhoven”

(Adnkronos) – Circa 180 tifosi del Napoli sono stati fermati nelle scorse ore nel centro di Eindhoven a poche ore dal match di Champions con il Psv Eindhoven. Secondo la Polizia, "il loro comportamento ha provocato disordini". Fermati anche quattro tifosi del Psv Eindhoven. Secondo una portavoce delle Forze dell'Ordine, gli agenti hanno deciso di precedere con fermi 'preventivi' per evitare risse. La portavoce ha parlato di un "gruppo numeroso" di tifosi, tra i quali c'era "un certo clima". Sarebbero stati invitati senza esito a lasciare il centro città, per poi essere fermati per violazione del regolamento relativo agli assembramenti. Sono stati trasferiti in un commissariato, dove sono stati interrogati. Alcuni, secondo le notizie, non avrebbero avuto il biglietto per la partita. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

