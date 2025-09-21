domenica 21 Settembre 2025
21.3 C
Rome
Charlie Kirk, la vedova: “Indosso suo ciondolo insanguinato”

(Adnkronos) – Erika Kirk, vedova dell'attivista conservatore Charlie Kirk, ha dichiarato di indossare un ciondolo macchiato di sangue che suo marito portava al momento in cui è stato colpito da un proiettile la scorsa settimana nello Utah.  Intervistata dal New York Post, Erika ha raccontato che la collana è stata rimossa dal corpo di Kirk mentre i medici tentavano di fermare l’emorragia. La donna ha aggiunto che il marito aveva ricevuto numerose minacce di morte nell’ultimo anno. Un amico gli aveva suggerito di parlare da dietro un vetro antiproiettile, ma lui aveva risposto "non ancora", secondo quanto riferito dalla vedova. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

